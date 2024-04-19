Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки НАТО приблизиться к российским границам через Украину обречены на провал. Об этом сообщает ТАСС.

«Если они сами (страны Североатлантического альянса. — «Газета.Ru») хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, то на Украине мы этого сделать, конечно, не позволим», — сообщил Лавров.

До этого сообщалось, что Российская Федерация имеет тенденцию верить обещаниям до последнего, однако теперь власти страны не доверяют никому из западных лидеров. Однако, как оказалось впоследствии, все заверения, включая документально зафиксированные и в резолюциях Совета безопасности ООН, оказались лицемерными или лживыми.

В публикации отмечается, что речь идет в том числе о бомбардировке Югославии в 1999 году. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Североатлантический альянс ликвидировал в регионе абсолютно все объекты, после чего принял резолюцию 1244, которая потом была саботирована.

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