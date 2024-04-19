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В Госдуме отреагировали на удар Израиля по Ирану

Депутат Чепа предрек затухание конфликта Израиля и Ирана после атаки на Исфахан

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что удар Израиля по территории Ирана оказался не столь сильным, как можно было ожидать. Его слова приводит «Лента.Ru».

Он напомнил, что «даже американцы обращались к Израилю с просьбой не наносить ответный удар, хотя глава страны Биньямин Нетаньяху сразу заявил, что ответ неизбежен». В итоге удар Израиля «не был сильным», подчеркнул Чепа.

По его словам, на данный момент неясно, как отреагирует Иран на удар Израиля, однако есть основания надеяться, что острота конфликта будет спадать.

«В любом случае, это были серьезные шаги. Любые атаки могут приводить к самым непредсказуемым последствиям, это всегда большая угроза», — сказал Чепа.

До этого газета Yedioth Ahronoth писала, что по Ирану ударили таким образом, чтобы руководство в Тегеране смогло «стерпеть» атаку и не нанести ответный удар по территории Израиля. Тот факт, что СМИ Ирана не афишируют активно ситуацию, а наоборот сообщают об отсутствии ущерба и снятии ограничений на полеты, говорит о том, что в Тегеране считают «инцидент исчерпанным», говорится в тексте.

Ранее в Германии раскрыли, с кем Израиль координировал ответный удар по Ирану.

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Конфликт Ирана и Израиля
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