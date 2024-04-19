Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии раскрыли, с кем Израиль координировал ответный удар по Ирану

Bild: Израиль согласовал с США и арабскими странами ответный удар по Ирану

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Израиль координировал удар по иранскому городу Исфахан с Соединенными Штатами, Египтом, Иорданией и Саудовской Аравией. Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на израильских военных.

По данным собеседников газеты, партнеры еврейского государства в регионе заверили, что помогут Израилю в случае ответной атаки со стороны Тегерана.

До этого крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир прокомментировал удар по иранской провинции Исфахан, назвав его «слабым».

СМИ США сообщали, в ночь на 19 апреля Израиль нанес «ограниченный» ответный удар по объектам на территории Ирана. Взрывы произошли в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB сообщало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали против беспилотных летательных аппаратов. По данным агентства Tasnim, ядерные объекты в Исфахане находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.

Удар произошел спустя почти неделю после того, как вечером 13 апреля иранские военные запустили десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля.

Ранее стало известно о негативных последствиях для Байдена из-за удара Израиля по Ирану.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами