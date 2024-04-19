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Маск иронично прокомментировал удар Израиля по Ирану

Маск вспомнил о налогах американцев на фоне удара Израиля по Ирану

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Grzegorz Wajda/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск вспомнил американских налогоплательщиков, прокомментировав эскалацию конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном, а также сообщения о том, что израильские войска нанесли ракетный удар по объекту на территории Ирана. Своим мнением он поделился в соцсети X (бывшая Twitter).

Маск прокомментировал пост одного из пользователей соцсети X, где говорилось, что 8-я база ВВС Ирана могла быть потенциальной целью атаки армии Израиля. Автор напомнил, что там находятся истребители F-14, которые Вашингтон передал в 1970-е годы Ирану.

«Каким-то образом наши налоговые доллары взрывают наши же налоговые доллары», — иронично подчеркнул Маск.

До этого сообщалось, что израильские войска нанесли ракетный удар по объекту на территории Ирана, в результате чего произошли взрывы в районе аэропорта города Исфахан.

Ранее в США охарактеризовали удар Израиля по Ирану.

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