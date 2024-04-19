В США охарактеризовали удар Израиля по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла «ограниченный» удар по территории Ирана в ответ на атаку со стороны Исламской Республики, которая произошла в ночь на 14 апреля. Об этом сообщил американский телеканал Fox News, сославшись на источники.

В материале отмечается, что США не принимали участия в ударе Израиля по Ирану. При этом власти еврейского государства заранее уведомили Вашингтон о готовящейся операции.

Тем не менее в Белом доме отказались как-либо комментировать ситуацию в зоне ближневосточного конфликта. Представители совета национальной безопасности США также не стали отвечать на вопросы по этому поводу.

Утром 19 апреля телеканал ABC со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что израильские войска нанесли ракетный удар по Ирану.

Позже появилась информация о взрывах в городе Кехджаваристан, который расположен в иранской провинции Исфахан. Недалеко от населенного пункта находится 8-я база Военно-Воздушных сил (ВВС) Исламской Республики «Шекари».

Новостное агентство IRNA, в свою очередь, рассказало о срабатывании систем противовоздушной обороны в нескольких провинциях Ирана. В то же время журналисты агентства IRIB заявили об уничтожении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над провинцией Исфахан.

Ранее в США оценили возможность ударов Израиля по ядерным объектам на территории Ирана.