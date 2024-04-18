Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс считает, что Украина потерпит поражение к концу года. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на доклад Бёрнса на мероприятии в Центре имени президента Джорджа Буша — младшего.

«Есть весьма реальный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение на поле боя к концу 2024 года, или, по крайней мере, того, что Путин окажется в состоянии, по сути, диктовать условия политического урегулирования», — заявил Бёрнс.

Президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к проведению мирных переговоров с украинской стороной, однако, как отмечают в Кремле, Киев самостоятельно запретил себе проведение любых мирных переговоров с Россией, кроме как по «формуле мира» президента Украины Зеленского. В России считают эту инициативу ультиматумом, не имеющим оснований на реализацию.

До этого в США и Европе заявили, что опасаются прорыва российской армии на Украине.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.