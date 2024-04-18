Россия осудила акт вандализма в отношении памятника ВОВ в Молдавии

Посольство РФ в Молдавии осудило действия вандалов, которые осквернили памятник советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) при защите города Рышканы на севере республики. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

«Расцениваем противоправное деяние как попытку очернить историю и обесценить ратные подвиги наших предков-освободителей. <…> Вновь рассчитываем, что правоохранительные органы Республики Молдова установят личности исполнителей этих кощунственных действий и они будут привлечены к ответственности», — отмечается в сообщении.

Накануне вандалы нарисовали свастику на монументе комсомольцам, которые освобождали страну в годы ВОВ.

В Молдавии регулярно происходят подобные инциденты. При этом полицейские еще ни разу не задерживали вандалов.

В конце марта злоумышленники осквернили памятник героям ВОВ в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии.

Ранее в Петербурге неизвестные осквернили «Медного всадника».