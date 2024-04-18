В МИД РФ заявили об уничтожении прав украинцев новым законом о мобилизации

Закон об ужесточении мобилизации на Украине уничтожил права украинцев. Такое мнение на брифинге высказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По мнению дипломата, этот закон чудовищен с точки зрения жителей Украины.

Захарова назвала инициативу бесчеловечной, которая уничтожает права украинцев.

Закон о мобилизации был принят Верховной радой во втором и окончательном чтении 11 апреля. 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон. В документе прописаны нормы, ужесточающие правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. Закон был официально опубликован в издании Верховной рады «Голос Украины» 17 апреля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на Украине ожидают мобилизации 10 тысяч осужденных.