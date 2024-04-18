Стало известно, откуда у Трампа неприязнь к Украине и Зеленскому

Экс-президент США Дональд Трамп ненавидит Украину и украинского лидера Владимира Зеленского, а также винит эту страну в своих политических проблемах. Об этом сообщает Politico.

«Бывший и, возможно, будущий президент США (Трамп. — Прим. ред.) винит страну (Украину. — Прим. ред.) в своих политических бедах… неприязнь бывшего президента США к Украине имеет глубокие корни», — говорится в сообщении издания.

Издание отмечает, что одним из главных эпизодов, повлиявших на негативное отношение Трампа к Украине, стала история с телефонным звонком украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в 2019 году. Трамп в рамках разговора потребовал от Киева расследовать инцидент, когда в 2016 году тогдашний вице-президент США Джо Байден «надавил» на Украину с целью прекратить расследование против украинской нефтегазовой компании Burisma, которая связана с его сыном Хантером Байденом. Байден тогда требовал уволить прокурора, который «расследовал дело Хантера» и его связей с Burisma.

В итоге власти Украины так и не начали никакого расследования, а в США разговор Трампа с Зеленским послужил основной для оппонентов экс-президента США к тому, чтобы начать процесс импичмента.

«Теперь Трамп страстно ненавидит Зеленского… И Зеленский это знает… Трамп ненавидит Украину», — приводит издание слова американского бизнесмена Льван Парнаса, который работал совместно с адвокатом Трампа Руди Джулиани.

До этого Трамп заявил, что только он способен предотвратить третью мировую войну.

Ранее сообщалось, что Трамп во время президентства был уверен, что Украина должна быть частью РФ.