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Трамп во время президентства был уверен, что Украина должна быть частью РФ

Guardian: Трамп считал, что Украина должна быть частью России

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Jay Paul/Reuters

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего президентства был уверен, что Украина должна быть частью России. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на экс-директора по России в Совете национальной безопасности США Фиону Хилл.

«Трамп ясно дал понять, что он думал, что Украина и особенно Крым должны быть частью России», – сказала Хилл писателю и автору книги «Новые холодные войны: подъем Китая, вторжение России и борьба Америки за защиту Запада» Дэвиду Сангеру.

Книга, как отмечает газета, появится на прилавках США 16 апреля.

Накануне CNN сообщил, что Европа боится, что в случае прихода к власти Дональда Трампа США потеряет земли на Украине, поскольку он намерен завершить конфликт и начать переговорный процесс. До этого экс-президент США отклонил приглашение украинского лидера Владимира Зеленского посетить Украину.

Ранее в США раскрыли план Трампа по прекращению противостояния на Украине.

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