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В США заявили, что американцы требуют мира на Украине

Конгрессвумен Грин: американский народ требует мира между Россией и Украиной

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Jonathan Ernst/Reuters

Жители США требуют скорейшего урегулирования украинского конфликта мирным путем. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Американцы требуют заключения мира между Россией и Украиной», — подчеркнула она.

Грин также призвала Запад прекратить выделение финансовой и военной помощи Киеву, напомнив властям США о необходимости сосредоточиться на южной границе страны и проблеме нелегальной миграции в Соединенные Штаты.

До этого американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал реальной проблемой, что Соединенные Штаты не рассматривают варианты завершения кризиса на Украине, выступая с идеей «вечной войны».

Кроме того, Маск прокомментировал статью издания Politico о том, что Украина движется к поражению. По его словам, он предсказывал такое развитие событий.

Ранее американский министр заявил о нежелательном сценарии развития конфликта для Киева.

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