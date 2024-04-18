Жители США требуют скорейшего урегулирования украинского конфликта мирным путем. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
«Американцы требуют заключения мира между Россией и Украиной», — подчеркнула она.
Грин также призвала Запад прекратить выделение финансовой и военной помощи Киеву, напомнив властям США о необходимости сосредоточиться на южной границе страны и проблеме нелегальной миграции в Соединенные Штаты.
До этого американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал реальной проблемой, что Соединенные Штаты не рассматривают варианты завершения кризиса на Украине, выступая с идеей «вечной войны».
Кроме того, Маск прокомментировал статью издания Politico о том, что Украина движется к поражению. По его словам, он предсказывал такое развитие событий.
Ранее американский министр заявил о нежелательном сценарии развития конфликта для Киева.