Несмотря на все усилия западных стран, Россия становится только сильнее. Об этом в интервью YouTube-каналу Geopolitical Trends заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

«Все, что Запад планирует предпринять, чтобы разрушить ее, на самом деле делает Россию только сильнее», — сказал он.

По его мнению, на сегодняшний день Россия находится на пути к собственному возрождению.

В феврале бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что организация Североатлантического договора (НАТО) спровоцировала прокси-войну с РФ, чем лишь укрепила ее позиции в мире. По его мнению, в результате произошедших событий Российская Федерация стала еще более сильной и сплоченной, чем когда-либо.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что остановка поддержки Украины со стороны США может привести к победе России в специальной военной операции, это станет для Вашингтона «немыслимым» последствием прекращения помощи Киеву.

Ранее экономист предсказал новый рост цен на жилье в 2024 году.