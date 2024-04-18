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Западный инвестор рассказал, как украинские чиновники вымогают у него деньги

FT: приближенные к Зеленскому чиновники вымогают миллионы у западного инвестора

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Reuters

Предприниматель, один из наиболее крупных инвесторов на Украине, Арнульф Дамерау заявил, что высокопоставленные украинские чиновники, включая членов администрации лидера Украины Владимира Зеленского, вымогают у него миллионы евро, угрожая в противном случае продолжить преследования его бизнеса в стране. Об этом он рассказал в беседе с Financial Times.

«Дамерау, англо-немецкий бизнесмен… рассказал Financial Times, что его шантажировала группа высокопоставленных украинских чиновников», — говорится в сообщении издания.

По информации газеты, Дамерау с августа является совладельцем Cosmolot, крупного онлайн-сайта для азартных игр и 10-го по величине налогоплательщика в стране. В октябре 2023 года «состоялся рейд» со стороны Бюро экономической безопасности Украины на офис Cosmolot. Власти Украины, пишет издание, обвинили компанию в нарушении законов об азартных играх и уклонении от уплаты налогов на сумму 560 млн евро.

Дамерау при этом утверждает, что претензии к компании сфабрикованы. Он отметил, что Cosmolot начал работать только в 2021 году, после того как украинское правительство изменило законы об азартных играх.

«По словам Дамерау, в декабре в Вене с ним встретился гражданин Украины и сказал, что судебные иски к Cosmolot будут сняты, если Дамерау согласится передать контроль над половиной компании оффшорному трасту», — раскрывает издание детали шантажа со стороны украинских чиновников.

До этого сообщалось, что опрос показал, что большинство украинцев не доверяют ни государственным органам, ни парламенту.

Ранее на Украине начали проверку из-за повестки журналисту после расследования об СБУ.

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