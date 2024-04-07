Украинский журналист написал о коррупции в СБУ. В отместку ему попытались вручить повестку На Украине начали проверку из-за повестки журналисту после расследования об СБУ

Журналист украинского издания «Слідство.Інфо» Евгений Шульгат в начале апреля выпустил расследование о наличии дорогостоящей квартиры у жены главы киберразведки СБУ Ильи Витюка. Вскоре после этого сотрудники военкомата попытались вручить ему повестку. Шульгат отказался ее брать и заявил, что таким образом его хотели «наказать». Генштаб ВСУ и минобороны начали проверку.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился начать служебную проверку из-за попытки вручить повестку журналисту издания «Слідство.Інфо» Евгению Шульгату. Журналист нашел у жены главы департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Ильи Витюка дорогостоящую квартиру в Киеве, купленную в 2023 году.

По словам главкома, украинская армия осуждает все случаи, при которых военные должностные лица допускают подобные нарушения закона. Он пообещал, что по результатам проверки «будут приняты соответствующие решения».

Встреча в супермаркете

Журналист «Слідство.Інфо» Евгений Шульгат в начале апреля выпустил расследование, в котором говорилось, что жена Витюка Юлия в 2023 году приобрела квартиру премиум-класса в одном из ЖК Киева. В декларации госслужащего было указано, что за жилье заплатили 12,8 млн грн (около $310 тыс.), что почти в два раза меньше рыночной стоимости.

После выхода расследования сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) попытались выдать Шульгату повестку на службу, сообщила основательница издания Анна Бабинец.

Сотрудники киевского военкомата обратились к журналисту, когда он был в супермаркете в Оболонском районе Киева. При этом, по словам журналиста, военные служат в ТЦК другого района — Соломенского. Подойдя, они обратились к мужчине по имени, явно понимая, к кому обращаются.

«Меня удивило, что они подошли именно ко мне, обратились по имени и фамилии и явно знали меня в лицо», — рассказал Шульгат.

Журналист включил камеру и стал записывать военнослужащих на видео. Он спросил их, связано ли вручение повестки с его расследованием. Как только началась съемка, сотрудники военкомата зафиксировали отказ от повестки и ушли.

По данным «Слідство.Інфо», которое получило записи с камер видеонаблюдения торгового центра, военные проследовали в магазин следом за журналистом. Вместе с ними в супермаркет зашел мужчина, который давал им указания жестами. Издание со ссылкой на источники предполагает, что этим мужчиной мог быть сотрудник департамента кибербезопасности СБУ Алексей Биленко, близкий знакомый Витюка.

«Слідство.Інфо» обратилось в правоохранительные органы с жалобой о преследовании и препятствовании журналистской деятельности. В издании подчеркнули, что прекрасно осознают, что «в стране война, и обязанность каждого гражданина — защищать страну»:

«Четверо коллег из нашей маленькой редакции уже в армии. Тем не менее, в данном случае мы видим преследование журналиста за его деятельность. Мы видим, что повестка, которую вручают военнослужащие по указанию работника СБУ, — это месть за расследование. Обидно, что такая месть делается руками военных».

СБУ начала проверку. Там заявили, что ведомство не может указывать или давать поручения «об общении работников ТЦК с журналистами», писало издание «Украинская правда». В СБУ также прокомментировали расследование Шульгата, сказав, что жена Витюка занимается предпринимательской деятельностью и «ее доходы позволили приобрести соответствующий объект недвижимости».

Сам глава департамента сказал изданию «Телеграф», что в декларации указана рыночная стоимость квартиры, и у него «есть соответствующая оценка». Витюк заявил, что предоставит необходимые доказательства. А в украинском минобороны назвали недопустимым давление на работников СМИ и пообещали разобраться в ситуации с повесткой.