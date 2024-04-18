Генсек БАПОР раскритиковал в Совбезе ООН требования о закрытии агентства

Генеральный секретарь Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини раскритиковал требования о закрытии организации, заявив, что это обречет целое поколение палестинцев на бесконечное насилие, гнев и безысходность. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН Лаззарини заявил, что ликвидация БАПОР будет иметь долгосрочные последствия. В обозримом будущем это усугубит гуманитарный кризис в Газе и ускорит приближение голода. В более длительной перспективе «травмированное население Палестины будет лишено необходимых услуг». В частности, дети не вернутся в школы, что «приговорит целое поколение к безысходности, которая подпитывает гнев, озлобленность и бесконечный цикл насилия».

Лаззарини напомнил, что работа БАПОР длится уже 75 лет, поскольку политическое решение палестино-израильского конфликта так и не было найдено.

31 марта стало известно, что Израиль предложил ООН расформировать БАПОР и передать его полномочия иной организации.

До того Израиль обвинил более десяти сотрудников БАПОР, включая учителей, в участии в атаках ХАМАС. Агентство уволило причастных к нападениям, но заявило, что доказательств массовой вовлеченности нет. ООН начала два расследования нейтралитета агентства.

Ранее сообщалось, что БАПОР столкнулось с финансовым кризисом после обвинений.