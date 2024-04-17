Стало известно, когда ВСУ получат первые снаряды в рамках чешской инициативы

Киев может получить первые снаряды в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже в июне 2024 года. Об этом пишет местное издание ČTK со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиалу.

«Первые боеприпасы, закупленные по чешской инициативе, Украина может получить уже в июне», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает ČTK, Фиала также подчеркнул, что благодаря чешской инициативе уже удалось получить 500 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов.

До этого министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что страны — союзники Украины в Евросоюзе и НАТО собрали деньги на покупку 300 тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Ранее Зеленский обсудил с президентом Чехии соглашение о гарантиях безопасности Киеву.