Зеленский обсудил с президентом Чехии соглашение о гарантиях безопасности Киеву

Владимир Зеленский провел встречу с президентом Чехии Петром Павелом в Вильнюсе, на которой стороны обсудили усиление сотрудничества двух стран в области оборонно-промышленного комплекса и двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Киеву. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Обсудили оборонную поддержку Украины и усиление сотрудничества в области ОПК, нашу интеграцию в ЕС и НАТО и заключение двустороннего соглашения по безопасности», — написал Зеленский.

Он также поблагодарил чешского коллегу за «непоколебимую поддержку Украины».

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский и его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс подписали соглашение по безопасности.

Позже Зеленский сообщил, что Латвия собирается в этом году предоставить Украине пакет военной помощи на сумму порядка €112 миллионов.

Кроме этого, украинский лидер встретился в Вильнюсе с литовским коллегой Гитанасом Науседой перед саммитом «Триморья».

Ранее Порошенко потребовал от Запада больше боеприпасов.