Нетаньяху ответил на призывы к сдержанности в ответ на атаку Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил находящихся с визитом в стране глав МИД ФРГ и Британии за их вклад в урегулирование ситуации с Ираном, отметив, что еврейское государство примет самостоятельное решение по обеспечению безопасности. Об этом пишет Sky News.

«У наших союзников есть всевозможные предложения и советы, я ценю это, но хочу прояснить — мы будем принимать собственные решения, а государство Израиль сделает все необходимое, чтобы защитить себя», — заявил Нетаньяху.

Как напоминает Sky News, глава внешнеполитического ведомства Британии Дэвид Кэмерон и его коллега из Германии Анналена Бербок находятся в Израиле, призывая к сдержанности в ответ на действия Ирана.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. За пятичасовую атаку Исламская Республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет.

В Кремле заявили, что Россия обеспокоена эскалацией на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности.

15 апреля канцлер Шольц назвал нападение Ирана на Израиль «беспрецедентным» и предостерег от повторения таких действий.

Ранее стало известно, как Иран готовится к ответу Израиля.