В США рассказали, как Иран готовится к ответу Израиля

Иран готовится к ответным ударам со стороны Израиля по иранской территории и объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в других странах, в частности, в Сирии. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«На этой неделе Иран готовился к ответу Израиля. Корпус стражей исламской революции, военизированное формирование Ирана, принял чрезвычайные меры для своих объектов по всей Сирии… Некоторые члены КСИР эвакуировали свои базы в Сирии, а другие делают это ночью, когда израильские удары наиболее вероятны», — говорится в сообщении издания.

По оценке издания,в сложившейся ситуации в отношениях между Ираном и Израилем, каждая страна не хочет выглядеть слабой, а это повышает риск региональной войны».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Он отметил, что у Москвы есть прямые контакты с Израилем и Ираном.

Ранее в США поддержали бессрочное действие закона о санкциях против Ирана.