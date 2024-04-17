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В США рассказали, как Иран готовится к ответу Израиля

WSJ: Иран готовится к ответным действиям со стороны Израиля

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Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран готовится к ответным ударам со стороны Израиля по иранской территории и объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в других странах, в частности, в Сирии. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«На этой неделе Иран готовился к ответу Израиля. Корпус стражей исламской революции, военизированное формирование Ирана, принял чрезвычайные меры для своих объектов по всей Сирии… Некоторые члены КСИР эвакуировали свои базы в Сирии, а другие делают это ночью, когда израильские удары наиболее вероятны», — говорится в сообщении издания.

По оценке издания,в сложившейся ситуации в отношениях между Ираном и Израилем, каждая страна не хочет выглядеть слабой, а это повышает риск региональной войны».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Он отметил, что у Москвы есть прямые контакты с Израилем и Ираном.

Ранее в США поддержали бессрочное действие закона о санкциях против Ирана.

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