Стало известно, что конгресс США не утвердит помощь Украине в ближайшее время

Американский конгресс не примет законопроект о предоставлении помощи Украине к 19 апреля ввиду отсутствия согласованного текста документа, а также продолжающих переговоров между законодателями. Об этом сообщает Associated Press.

«Текст законопроекта не был опубликован, что ставит под серьезное сомнение принятие какой-либо помощи (Украине. – прим. ред.) на этой неделе», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает агентство, во вторник Джонсон «выступил против растущего гнева республиканцев по поводу предложенного им пакета помощи Украине, Израилю и другим союзникам». Кроме того, он отклонил призывы некоторых однопартийцев уйти в отставку.

До этого Spiegel писала, что борьба внутри Республиканской партии по поводу выделения военной помощи Украине и Израилю накаляется, поскольку член палаты представителей Марджори Тэйлор Грин намерена сместить спикера Майка Джонсона с его поста.

Американское издание Punchbowl отмечало, что Джонсон планирует вынести на рассмотрение в конгрессе новый пакет помощи Украине на $60 миллиардов в виде отдельного документа взамен общего запроса Белого дома на цели нацбезопасности, включающего также поддержку Израиля и Тайваня.

Ранее в Белом доме высказались насчет предложений спикера Джонсона.