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В Белом доме высказались насчет предложений спикера Джонсона

Белый дом воздержится насчет оценок предложений спикера Джонсона

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J. Scott Applewhite/AP

Белый дом не поддерживает предложение спикера палаты представителей Майка Джонсона о раздельном финансировании союзников — Украины, Израиля и Тайваня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

«Мы не поддерживаем отдельный законопроект, который финансирует только Израиль, так как Украине тоже необходимы боеприпасы», — заявил Кирби.

До этого член палаты представителей США от Демократической партии Адам Смит заявил, что глубоко обеспокоен очередным планом спикера Майка Джонсона по выделению поддержки Украине, призвав его вынести на обсуждение уже одобренный сенатом законопроект об иностранной помощи.

Накануне стало известно, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон планирует вынести на рассмотрение в конгрессе новый пакет помощи Украине на $60 миллиардов в виде отдельного документа взамен общего запроса Белого дома на цели нацбезопасности, включающего также поддержку Израиля и Тайваня.

Ранее Зеленский резко высказался о разделении пакета помощи Израилю и Украине в конгрессе США.

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