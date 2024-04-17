Из России выслали эстонского дипломата

Российский МИД выслал эстонского дипломата в качестве ответной меры. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в связи с этим в министерство была вызвана временная поверенная в делах Эстонии в РФ Яна Ванамельдер. Ей выразили решительный протест из-за объявления 19 марта «persona non grata» дипломата посольства РФ в Таллине.

В российском МИД подчеркнули, что высылают эстонского дипломата, исходя из принципа взаимности.

«Из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве. До эстонской стороны доведено, что её враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ», — говорится в сообщении.

До этого российское министерство сообщало, что сотрудник посольства Словении в Москве объявлен «persona non grata». Такое решение было принято российской стороной в качестве ответной меры на действия республики.

Ранее экс-глава МИД Австрии Кнайсль призналась в любви к России.