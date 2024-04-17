В Кремле оценили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Журналисты спросили представителя Кремля, обсуждалась ли поддержка Тегерана Москвой в случае прямого конфликта Ирана с Израилем.

«Вы говорите в случае прямого конфликта, я бы и нынешнюю ситуацию не назвал косвенным. Ситуацию, когда уничтожается консульство (Ирана в Сирии. — «Газета.Ru») вряд ли можно назвать косвенным. Мы бы не хотели говорить о разрастании конфликта, это не в интересах Израиля, Ирана и всего региона», — заявил Песков.

Он отметил, что у Москвы есть прямые контакты с Израилем и Ираном.

«У нас контакты с Тегераном, президент (России) вчера с президентом Ирана провел разговор, но и Израилем конструктивные контакты, Патрушев со своим израильским визави говорил. Мы ведем диалог, говорим о необходимости деэскалации и призываем к разумной сдержанности», — подчеркнул Песков.

15 апреля Песков заявлял, что Россия выступает против эскалации конфликта между Ираном и Израилем, призывает к дипломатическому решению разногласий.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Иран назвал причиной атаки на Израиль отсутствие адекватных мер на его действия.