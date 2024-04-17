Китай назвал единственный путь разрешения украинского кризиса

Китай считает, что переговоры являются единственным путем разрешения украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

По его словам, Китай готов поддерживать тесные контакты со всеми заинтересованными сторонами по этому вопросу.

КНР считает, что любой конфликт в конечном итоге должен быть решен путем дипломатии и политических переговоров, подчеркнул дипломат. Единственный выход из украинского кризиса также находится за столом переговоров, добавил он.

16 апреля председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что КНР выступает за созыв мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует сбалансированную позицию Китая по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Шольц попросил Си Цзиньпина оказать влияние на Россию.