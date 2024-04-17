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Совфед одобрил кандидатуру Подносовой на пост председателя Верховного суда

Совфед одобрил кандидатуру Подносовой на пост председателя Верховного суда РФ

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Верховный суд РФ

Совет Федерации одобрил назначение заместителя председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал кандидатуру Подносовой на пост председателя ВС.

Кроме того, кандидатуру Подносовой на пост председателя Верховного суда рекомендовала комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий.

1 апреля Высшая квалификационная коллегия судей также рекомендовала Подносову на должность председателя Верховного суда (ВС).

Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. С 1990 года она работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области. С 2018 года — председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Ранее в России сократилось число обвинительных приговоров.

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