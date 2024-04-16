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Консульство Украины в Лондоне ограничило продление загранпаспортов

Консульство Украины в Лондоне ввело ограничения на продление загранпаспортов

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Консульство Украины в Лондоне объявило об ограничениях для сограждан, желающих продлить загранпаспорт. Об этом сообщили в Telegram-канале дипучреждения.

Консульство создает отдельную электронную очередь для граждан, у которых срок действия паспорта заканчивается до конца июня или уже истек. При этом в эту очередь просят не записываться для получения второго паспорта, для оформления паспорта на детей до 16 лет и тех, кто паспорт потерял.

Отмечается, что ограничения также коснулись граждан, проживающих в Шотландии и Северной Ирландии. Запустить электронную очередь планируют вечером 17 апреля.

Недавно сообщалось, что в Германии расследуются тысячи случаев социального мошенничества в отношении людей, имеющих паспорта стран ЕС и тем не менее получающих пособия как украинские беженцы.

Речь идет о людях, располагающих паспортом одной из стран Евросоюза и паспортом Украины одновременно. Так, сообщается, что в регионе Баден-Вюртемберг власти ведут расследование, пытаясь определить количество «фальшивых» украинцев, выдающих себя за беженцев от военных действий, но на самом деле приехавших из Венгрии или Румынии.

Ранее в Азербайджане задержали изготовителей поддельных украинских паспортов для выезда в ЕС.

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