Захарова заявила, что коллапс на Ближнем Востоке стал результатом провальной авантюры США

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что нынешний коллапс на Ближнем Востоке является следствием очередной провалившейся авантюры США. Об этом сообщает телеканал «Россия-1».

По словам Захаровой, Вашингтон давно продвигал «уникальные заявления» о том, что существуют якобы необязательные для исполнения резолюции Совета Безопасности ООН. Дипломат подчеркнула, что США сделали все, чтобы ради собственных амбиций изолировать ситуацию в регионе и изолировать Израиль от возможности опираться на международное право. Это привело к такому коллапсу, которого еще не было в новейшей истории Ближнего Востока. Захарова отметила, что беспрецедентная масштабная взрывоопасная ситуация в регионе свидетельствуют об очередной провалившейся авантюре Вашингтона.

До этого Захарова заявила, что Совет Безопасности ООН должен сделать все необходимое для того, чтобы не допустить эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль попросил более 30 стран ввести санкции против Ирана.