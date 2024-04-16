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В Киеве выступили против собственной символики

На Украине создали петицию о сносе памятника архангелу Михаилу

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Shutterstock/FOTODOM

На Украине создали петицию о сносе памятника архангелу Михаилу, который в том числе изображен на гербе украинской столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз православных журналистов.

Причиной, по которой предлагается снести памятник, является то, что герб с архангелом Михаилом был подарен Киеву российской императрицей Екатериной II. Вместо памятника архангелу Михаилу предлагается установить статую Богородицы или архангела Гавриила, который якобы «является мощным защитником Украины».

Древнейший герб Киева представлял собой сначала руку, сжимающую лук без стрелы, а затем — арбалет. Впервые архангел Михаил в геральдике Киева появился в качестве земельного символа Киевского полка, казацкой административной единицы в Российской империи. Непосредственно киевским символом архангел действительно стал в 1782 году при Екатерине II.

После советской власти, которая установила другой герб, в 1995 году власти города восстановили изображение христианского архангела на лазурном поле в качестве герба и символа Киева.

До этого в украинском городе Никополе местный горсовет решил переименовать Павлоградскую улицу в честь командира батальона дивизии СС «Галиция» Петра Дяченко.

Ранее на западе Украины отказались снести советский памятник.

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