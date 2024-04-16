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В США объяснили, почему защищают Израиль, но не Украину

Белый дом: Израиль, но не Украина, является давним военным союзником США

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Depositphotos

Израиль, в отличие от Украины, является давним военным союзником Соединенных Штатов — поэтому Вашингтон принял меры для отражения ответной атаки Ирана, но не собирается непосредственно участвовать в конфликте на Украине на стороне Киева против России. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Мэттью Миллер, передает ТАСС.

«Мы не находимся в состоянии вооруженного военного конфликта с Россией, а это именно то условие, при котором американские самолеты находились бы в небе над Украиной и участвовали в отражении атак России. И мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией. Президент Соединенных Штатов ясно дал это понять», — заявил Миллер.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты (США) не возьмут на себя «боевую роль», как того хочет президент Украины Владимир Зеленский.

Таким образом Кирби ответил на критику Зеленского, который остался недоволен активной защитой территории Израиля со стороны США.

Ранее президент Польши признал ситуацию для Украины «очень сложной».

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