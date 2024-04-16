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Россия обратилась к ООН по поводу ситуации на Ближнем Востоке

Захарова: СБ ООН должен сделать все для недопущения эскалации на Ближнем Востоке

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Petrov Sergey/Global Look Press

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) должен сделать все необходимое для того, чтобы не допустить эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы исходим из того, что ситуацию ни в коем случае нельзя провоцировать для дальнейшей эскалации. И нужно сделать все, чтобы Совет Безопасности ООН начал работать», — сказала Захарова.

Вечером 16 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль пытается через различные провокации расширить географию ближневосточного конфликта на весь регион.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в США заявили, что ответ Израиля будет нанесен за пределами территории Ирана.

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