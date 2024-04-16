США пошли на уступки по делу Ассанжа

Соединенные Штаты дали Высокому суду Лондона запрошенные гарантии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа на американскую территорию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя жены Ассанжа.

«Соединенные Штаты предоставили гарантии, запрошенные Высоким судом Лондона, чтобы открыть путь для экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании», — сообщило агентство.

Речь идет о возможности для Ассанжа пользоваться свободой слова, не быть ущемленным в своих правах в суде, и, что отдельно отмечается, Ассанжу не будет грозить смертная казнь в том случае, если суд в США признает его виновным.

До этого Адвокат Джулиана Ассанжа Барри Поллак приветствовал заверения главы Белого дома Джо Байдена о рассмотрении просьбы Австралии закрыть дело против основателя WikiLeaks.

Поллак подчеркнул, что пришло время покончить с этим делом и позволить Ассанжу вернуться в Австралию.

Ранее в МИД России назвали ситуацию с Ассанжем позором западной демократии.