План президента Украины Владимира Зеленского по получению новой помощи от США провалился, но украинский лидер продолжает бросать украинцев на поле боя. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он заявил, что план Зеленского о том, что средства для Украины будут направлены пакетом с помощью Тайваню и гумпомощью сектору Газа, захлебнулся.

«Раз этот план провалился, то зачем было делать эту мобилизацию и ужесточения? Мы с вами видим полный провал режима, абсолютное фиаско», — заявил Соскин, отметив, что США не дадут никаких денег и оружия для Киева.

Также он назвал украинцев пушечным мясом, которых Зеленский бросает на уничтожение.

Днем 16 апреля Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вызвал возмущение в украинском обществе и армии отсутствием положений о демобилизации и ужесточением требований к тем, кому полагается отсрочка.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что подписанный Зеленским закон об ужесточении мобилизации добивает украинцев.

Ранее Зеленский подтвердил нежелание вести переговоры с Россией.