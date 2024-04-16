Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно отношение граждан Молдавии к вступлению в Евросоюз

IPN: большинство граждан Молдавии проголосовали бы за вступление в Евросоюз

close
100%
Родион Прока/РИА «Новости»

Большинство граждан Молдавии проголосовали за вступление в Европейский союз (ЕС), если бы соответствующий вопрос был вынесен на референдум. Об этом свидетельствует опрос CBS Research, пишет IPN.

Как следует из исследования, в случае проведения референдума о вступлении в ЕС, более 56% опрошенных проголосовали бы за такое развитие событий. 25% респондентов проголосовали бы против.

Еще 19% не определились с позицией или заявили, что не стали бы участвовать в референдуме.

Опрос проводился с 6 по 13 апреля на выборке из 1008 человек в возрасте от 18 лет и старше, отмечается в материале.

До этого Конституционный суд Молдавии одобрил инициирование референдума о вступлении в Европейский союз (ЕС) и внесение по его итогам поправок в конституцию.

«Инициатива о пересмотре конституции <...> соответствует положениям основного закона и может быть предложена на утверждение парламенту», — сказала судья.

18 марта президент Молдавии Майя Санду обратилась к парламенту страны с призывом инициировать проведение референдума по вопросу вступления в ЕС в октябре текущего года. Она также выразила уверенность, что результаты плебисцита нужно внести в конституцию Молдавии.

Ранее опрос показал, что большинство граждан Литвы считают Россию угрозой национальной безопасности для страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами