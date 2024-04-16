Стало известно отношение граждан Молдавии к вступлению в Евросоюз

Большинство граждан Молдавии проголосовали за вступление в Европейский союз (ЕС), если бы соответствующий вопрос был вынесен на референдум. Об этом свидетельствует опрос CBS Research, пишет IPN.

Как следует из исследования, в случае проведения референдума о вступлении в ЕС, более 56% опрошенных проголосовали бы за такое развитие событий. 25% респондентов проголосовали бы против.

Еще 19% не определились с позицией или заявили, что не стали бы участвовать в референдуме.

Опрос проводился с 6 по 13 апреля на выборке из 1008 человек в возрасте от 18 лет и старше, отмечается в материале.

До этого Конституционный суд Молдавии одобрил инициирование референдума о вступлении в Европейский союз (ЕС) и внесение по его итогам поправок в конституцию.

«Инициатива о пересмотре конституции <...> соответствует положениям основного закона и может быть предложена на утверждение парламенту», — сказала судья.

18 марта президент Молдавии Майя Санду обратилась к парламенту страны с призывом инициировать проведение референдума по вопросу вступления в ЕС в октябре текущего года. Она также выразила уверенность, что результаты плебисцита нужно внести в конституцию Молдавии.

Ранее опрос показал, что большинство граждан Литвы считают Россию угрозой национальной безопасности для страны.