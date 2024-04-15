Стало известно, сколько граждан Литвы считают Россию угрозой нацбезопасности

Большинство опрошенных граждан Литвы считают, что Россия является угрозой национальной безопасности для страны. Это следует из опроса, проведенного по заказу LRT.

Согласно исследованию, 70% респондентов заявили, что Россия представляет реальную угрозу нацбезопасности. Из них 29% ответили «однозначно да», и еще 41% «скорее да».

Четверть участников опроса сообщили, что не считают Москву угрозой. Еще 19% затруднились с ответом или не захотели отвечать на поставленный вопрос.

Опрос проводился 15-25 марта, в нем приняли участие 1115 респондентов, говорится в тексте.

До этого социологический опрос, проведенный центром Ipsos, показал, что более 40% жителей Польши не рассматривают в качестве реальной угрозу «нападения» России на их государство в течение ближайших нескольких лет. При этом 12% опрошенных полагают, что «нападение» должно произойти.

Ранее стало известно, сколько немцев поддерживают передачу Taurus Украине.