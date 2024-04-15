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Стало известно, сколько граждан Литвы считают Россию угрозой нацбезопасности

LRT: большинство граждан Литвы считают Россию угрозой национальной безопасности

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Mindaugas Kulbis/AP

Большинство опрошенных граждан Литвы считают, что Россия является угрозой национальной безопасности для страны. Это следует из опроса, проведенного по заказу LRT.

Согласно исследованию, 70% респондентов заявили, что Россия представляет реальную угрозу нацбезопасности. Из них 29% ответили «однозначно да», и еще 41% «скорее да».

Четверть участников опроса сообщили, что не считают Москву угрозой. Еще 19% затруднились с ответом или не захотели отвечать на поставленный вопрос.

Опрос проводился 15-25 марта, в нем приняли участие 1115 респондентов, говорится в тексте.

До этого социологический опрос, проведенный центром Ipsos, показал, что более 40% жителей Польши не рассматривают в качестве реальной угрозу «нападения» России на их государство в течение ближайших нескольких лет. При этом 12% опрошенных полагают, что «нападение» должно произойти.

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