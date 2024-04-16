В США заявили, что ищут способ использовать активы РФ для помощи Киеву

Соединенные Штаты изучают различные способы использования замороженных российских активов для помощи Украине и оценивают возможные риски. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявила глава минфина США Джанет Йеллен, ее цитирует ТАСС.

«Украине нужно больше поддержки, что заставляет нас фокусироваться на поиске пути, чтобы разблокировать экономическую пользу и поток ресурсов от российских суверенных активов», — сказала министр.

Йеллен подчеркнула, что Штаты не сомневаются в принятии Москвой ответных мер на конфискацию активов, поэтому просчитывают риски, связанные с этим.

До этого спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон сообщил, что 19 апреля может пройти голосование о выделении дополнительной помощи Украине и о конфискации активов, принадлежащих России. Джонсон подчеркнул, что тексты законопроектов ожидаются утром 16 апреля. После этого у конгрессменов будет трое суток для того, чтобы внести поправки. В итоге голосование по документам может начаться уже в пятницу.

Как писало РИА Новости, конфискация российских активов за рубежом является риском для финансовой стабильности ЕС и США, поскольку многие страны могут начать выводить свои резервы с Запада в случае кражи российских денег. Кроме того, отмечается, что такой шаг ударил бы по статусу американского доллара.

Ранее в Швейцарии объяснили подход к конфискации активов России.