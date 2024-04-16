Нарышкин встретился с президентом Египта

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в Каире главу Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, российская и египетская стороны обсудили возможности урегулирования эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении канцелярии египетского лидера.

«Президент Абдель Фаттах ас-Сиси принял сегодня главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и сопровождающую его делегацию в присутствии главы общей разведки генерал-майора Аббаса Камеля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече были рассмотрены усилия Египта по «успокоению ситуации в регионе» посредством взаимодействия со всеми сторонами конфликта в секторе Газа. Египетская сторона подчеркнула позицию о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа и предоставления гуманитарной помощи в достаточных количествах, «поскольку это основной шаг к разрядке региональной напряженности».

До этого сообщалось, что Израиль отложил планы по началу операции в Рафахе на фоне атаки Ирана на страну.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

Ранее сообщалось, что армия Израиля призовет около двух резервных бригад в сектор Газа.