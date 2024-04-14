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Армия Израиля призовет около двух резервных бригад в сектор Газа

ЦАХАЛ призовет около двух резервных бригад для оперативных действий в Газе

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает около двух резервных бригад на фронт в сектор Газа. Об этом в Telegram-канале сообщает армейская пресс-служба.

«ЦАХАЛ призывает примерно две резервные бригады для оперативных действий на фронте в Газе», — сказано в сообщении.

Как отметили в армии, это «позволит продолжить усилие» по решению поставленных перед военными задач в палестинском анклаве, а также повысит «готовность к защите» Израиля и «обеспечению безопасности» его населения.

До этого израильские власти заявили, что отказ представителей палестинского движения ХАМАС от предложений посредников говорит об их нежелании прийти к какому-либо соглашению, поэтому операция в секторе Газа будет продолжаться в полном объеме.

7 октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более 200 человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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