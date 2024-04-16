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Канцлер Германии высказался по поводу применения ядерного оружия в мире

Канцлер Германии Шольц заявил о недопустимости угроз применения ядерного оружия

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Lisi Niesner/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ни одна страна не может даже угрожать применением ядерного оружия. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

«Совершенно очевидно — мы оба дали четко это понять в ходе нашей последней встречи здесь, в Пекине, — что недопустимы даже угрозы применения ядерного оружия», — сказал Шольц на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

14 апреля канцлер Германии прибыл в Китай. Визит стал вторым для Шольца в ранге главы немецкого правительства и первым визитом западного лидера в Китай в 2024 году.

До этого Шольц заявил, что в ходе предстоящей встречи с Си Цзиньпином он обратится к китайскому лидеру с призывом не оказывать помощь России в военной сфере в контексте конфликта на Украине.

Ранее экономике Германии предрекли проблемы из-за связей с Китаем.

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