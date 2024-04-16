В Кремле приветствуют позицию Китая по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует сбалансированную позицию Китая по урегулированию украинского кризиса.

«Нам хорошо известен подход Пекина, он весьма сбалансирован и конструктивен. Мы знаем, что Пекин сохраняет достаточно высокую дипломатическую активность. Спецпредставитель председателя по этому вопросу неоднократно заезжал к нам, доводя точку зрения Пекина до нас.

Мы приветствуем такую сбалансированную позицию Китая, но еще раз констатируем, что в данный момент мы не фиксируем каких-либо изменений в позиции киевского режима на полный отказ от каких-либо переговоров», — сказал Песков.

16 апреля председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что КНР выступает за созыв мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной.

10 апреля президент Швейцарии Виола Амерд сообщила, что страна в конце июня проведет конференцию по мирному урегулированию на Украине в Бюргенштоке. Вскоре в швейцарском МИД заявили, что Россия не будет участвовать в этом мероприятии.

Ранее в Киеве объяснили отсутствие коммуникации с Индией.