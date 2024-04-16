Путин пока не получил приглашение на юбилей высадки союзников в Нормандии

Президент России Владимир Путин пока не получил приглашение от Франции на 80-летие высадки союзников в Нормандии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

«Нет, никаких [приглашений] не было пока предварительно», — заявил Песков.

До этого французская радиостанция Europe 1 сообщила, что Франция направит России приглашение на празднование юбилея высадки союзников в Нормандии. Мероприятие состоится в начале июня.

В Кремле при этом не знают, что легло в основу этого сообщения, является ли оно официальной информацией, какие-то ли это слухи или «утка».

В декабре 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности приглашения в 2024 году в страну Владимира Путина.

Журналисты тогда предположили, что президента РФ не будет среди приглашенных гостей на торжествах, посвященных 80-летнему юбилею высадки союзников в Нормандии. Однако Макрон ответил, что приезд Путина может состояться, если он проведет мирные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Высадка в Нормандии — морская десантная операция, проведённая 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии.

Ранее во Франции рассказали об услуге Макрона Путину.