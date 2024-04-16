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В МИД Британии рассказали, почему не помогают Украине сбивать дроны

Кэмерон: Лондон не сбивает ракеты над Украиной из-за возможной эскалации

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Hannah Mckay/Reuters

Великобритания не оказывает Украине прямую поддержку по борьбе беспилотными летательными аппаратами, как ВВС королевства поступили во время иранской атаки на Израиль, из-за риска эскалации конфликта. Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире радиостанции LBC.

По его словам, вмешательство Британии в данном контексте может привести к широкомасштабной войне в Европе, другими словами это будет прямое вступление войск НАТО в бой с силами РФ.

Таким образом Кэмерон ответил на вопрос, почему истребители Великобритании, сбивавшие в ночь на 14 апреля иранские дроны и ракеты над Ираком и Сирией, не могут сделать то же по отношению к российским дронам над Украиной.

Министр добавил, что системы противовоздушной обороны гораздо эффективнее при сбивании БПЛА, поэтому это то, в чем Украина сейчас особо нуждается.

Кэмерон призвал союзников Великобритании всячески поддерживать Украину, будь это военная техника и боеприпасы или деньги.

Ранее в Британии призвали Израиль отказаться от ответного удара по Ирану

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