В МИД Британии рассказали, почему не помогают Украине сбивать дроны

Великобритания не оказывает Украине прямую поддержку по борьбе беспилотными летательными аппаратами, как ВВС королевства поступили во время иранской атаки на Израиль, из-за риска эскалации конфликта. Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире радиостанции LBC.

По его словам, вмешательство Британии в данном контексте может привести к широкомасштабной войне в Европе, другими словами это будет прямое вступление войск НАТО в бой с силами РФ.

Таким образом Кэмерон ответил на вопрос, почему истребители Великобритании, сбивавшие в ночь на 14 апреля иранские дроны и ракеты над Ираком и Сирией, не могут сделать то же по отношению к российским дронам над Украиной.

Министр добавил, что системы противовоздушной обороны гораздо эффективнее при сбивании БПЛА, поэтому это то, в чем Украина сейчас особо нуждается.

Кэмерон призвал союзников Великобритании всячески поддерживать Украину, будь это военная техника и боеприпасы или деньги.

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