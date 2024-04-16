Конгресс США 16 апреля может проголосовать за выделение помощи Украине

Спикер нижней палаты конгресса США Майк Джонсон заявил, что уже 19 апреля может пройти голосование о выделении дополнительной помощи Украине и о конфискации активов, принадлежащих России. Об этом сообщает РИА Новости.

Джонсон сообщил журналистам, что голосования по законопроекту о дополнительном финансировании сената в его нынешнем виде не будет. Члены палаты представителей проголосуют отдельно по помощи Израилю, Украине, Индо-Тихоокеанскому региону, а также по законопроекту о конфискации в пользу Киева российских активов.

Спикер подчеркнул, что тексты законопроектов ожидаются утром 16 апреля. После этого у конгрессменов будет трое суток для того, чтобы внести поправки. В итоге голосование по документам может начаться уже в пятницу, 19 апреля.

До этого сообщалось, что в конгресс США планируют внести отдельный законопроект о помощи Украине.

Ранее в США заявили, что третья мировая война уже началась.