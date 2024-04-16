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Президент США допустил при журналистах очередную оговорку

Байден вновь оговорился, упомянув несуществующую Чехословакию

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Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку во время своего публичного выступления. Об этом сообщает ТАСС.

15 апреля на встрече в Вашингтоне с главой правительства Чехии Петром Фиалой Байден в присутствии журналистов выразил благодарность народу уже 32 года несуществующей Чехословакии.

Президент США, выражая признательность Фиале за предоставленную Украине военную помощь, заявил, что не может даже выразить, до какой степени ценит прямолинейность Праги и поддержку «народа Чехословакии».

Сразу после этого Байден исправил свою ошибку и уточнил, что он имел ввиду Чешскую Республику.

До этого в Белом доме назвали оскорбительным вопрос о деменции у Байдена.

10 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Байдена «редким идиотом» за оговорку про Украину.

Ранее Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности.

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