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Украина сорвала переговоры о безопасности судоходства в Черном море

Reuters: Украина сорвала сделку с Россией и Турцией по безопасности в Черном море

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Yoruk Isik/Reuters

Между Россией и Украиной при участии Турции на протяжении двух месяцев шли переговоры по соглашению о безопасности судоходства в Черном море, однако Киев внезапно прервал переговорный процесс. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Reuters.

По словам собеседников агентства, в марте между сторонами была достигнута договоренность об обеспечении безопасности торгового судоходства в Черном море. Хотя украинская сторона не хотела официально ставить свою подпись под этим документом, Киев согласился на то, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 марта накануне региональных выборов в стране публично объявил о достижении договоренности.

Однако в самый последний момент Украина вышла из переговоров, тем самым сорвав достижение соглашения. Источники Reuters не смогли дать объяснение таким действиям Киева.

Агентство отмечает, что переговоры были начаты по инициативе ООН.

До этого сообщалось, что глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым безопасность судоходства в Черном море.

Ранее Турция призвала к поиску путей для диалога России и Украины.

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