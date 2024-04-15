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В США раскрыли, почему не принимают участие в отражении атак на Украину

Белый дом: конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля

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Evelyn Hockstein/Reuters

Конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля и не предполагает непосредственного участия США в отражении воздушных атак. Об этом сообщил на пресс-конференции координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз», — отметил он.

Кирби напомнил, что президент США Джо Байден с самого начала конфликта на Украине дал понять, что американские солдаты не намерены в нем участвовать. По его словам, Вашингтон направлял на Украине средства защиты воздушного пространства. Он выразил сожаление, что США не могут этого делать сейчас из-за пробуксовки в конгрессе законопроекта о финансировании зарубежных союзников.

До этого Белый дом не поддержал разделение помощи Украине и Израилю. Кирби обратил внимание, что у США есть две страны — «хороших друга», которые по-разному борются за свой суверенитет.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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