ЕК одобрила «план реформ» Украины

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС одобрить план Украины по реформам. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЕК уточнили, что это позволит начать финансирование Киева из пакета в €50 млрд.

«Еврокомиссия утвердила предложение по исполнительному решению Совета ЕС с положительной оценкой плана Украины по комплексным реформам», — отметили в документе.

После передачи положительной оценки ЕК в Совет ЕС решение надо будет принять в течение месяца. В ЕК обратили внимание, что план включает 69 реформ и 10 инвестиционных задач, степень выполнения которых будет объективно оценена по 146 пунктам.

До этого премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.