Украинские власти еще десять лет назад добровольно сдали Крым и Донбасс, так как вовремя не ввели военное положение в стране. Об этом написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

13 апреля 2014 года, захватившие власть в республике в результате госпереворота начали так называемую антитеррористическую операцию (АТО) против жителей Донецкой и Луганской республик, которые не согласились со сменой власти и провозгласили независимость.

Депутат Рады охарактеризовала ситуацию с так называемой антитеррористической операцией (АТО) против жителей Донецкой и Луганской республик, как одно из самых позорных событий в истории. Она пояснила, что это было выгодно экс-президенту Украины Петру Порошенко, который не остановился ни перед чем на пути к власти.

«Даже военное положение не ввели. Лоббировал как мог», — отметила она.

Безуглая напомнила, что Порошенко сразу уже «сам сдавал», не дал идти на Луганск, освобождать дальше, гонялся за добровольцами и согласился на минские договоренности.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.