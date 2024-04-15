Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде раскрыли добровольную сдачу Украиной Крыма и Донбасса

Депутат Безуглая: Украина сдала Крым и Донбасс еще десять лет назад

close
100%
«Mariana»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mariana»

Украинские власти еще десять лет назад добровольно сдали Крым и Донбасс, так как вовремя не ввели военное положение в стране. Об этом написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

13 апреля 2014 года, захватившие власть в республике в результате госпереворота начали так называемую антитеррористическую операцию (АТО) против жителей Донецкой и Луганской республик, которые не согласились со сменой власти и провозгласили независимость.

Депутат Рады охарактеризовала ситуацию с так называемой антитеррористической операцией (АТО) против жителей Донецкой и Луганской республик, как одно из самых позорных событий в истории. Она пояснила, что это было выгодно экс-президенту Украины Петру Порошенко, который не остановился ни перед чем на пути к власти.

«Даже военное положение не ввели. Лоббировал как мог», — отметила она.

Безуглая напомнила, что Порошенко сразу уже «сам сдавал», не дал идти на Луганск, освобождать дальше, гонялся за добровольцами и согласился на минские договоренности.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами