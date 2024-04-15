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Во Франции заявили, что Зеленский призвал к мировой войне НАТО против БРИКС

Политик Филиппо: Зеленский призвал к началу мировой войны НАТО против БРИКС

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к началу мировой войны между Организацией Североатлантического договора (НАТО) и БРИКС. Об этом в социальной сети X сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Вот и все. Зеленский использует драматические события на Ближнем Востоке, призывая к «единому глобальному ответу Ирану и России»! Короче говоря, он призывает к мировой войне НАТО против БРИКС!» — написал он.

15 апреля оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук заявил, что количество новых регионов России будет расти, пока Владимир Зеленский придерживается нынешнего политического курса.

Также Медведчук сказал, что все президенты Украины обещали народу дружить с Российской Федерацией и нарушали это обещание, но Владимир Зеленский превзошел в этом всех своих предшественников.

Офицер ВСУ Виктор Андрусив заявил, что корейский сценарий является самым реальным вариантом итога конфликта на Украине.

Ранее в США заявили, что Россия может взять под контроль Одессу.

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