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Украинский политик предрек стране потерю новых территорий

Медведчук: политика Зеленского приведет к появлению в России новых регионов

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Efrem Lukatsky/AP

Количество новых регионов России будет расти, пока президент Украины Владимир Зеленский придерживается нынешнего политического курса. Об этом в статье в «Комсомольской правде» написал оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.

«Жители Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей реализовали свое право на самоопределение, закрепленное Уставом ООН, провели референдумы и обратились к РФ за помощью. И пока Зеленский играет свой последний спектакль, количество новых регионов РФ будет расти», — написал он.

В этой статье политик также написал, что все президенты Украины обещали народу дружить с Российской Федерацией и нарушали это обещание, но Владимир Зеленский превзошел в этом всех своих предшественников.

8 апреля Медведчук заявил, что украинские власти отказом от выполнения Минских соглашений лишились возможности вернуть Донбасс без единого выстрела и теперь на деньги Запада ведут боевые действия.

До этого Медведчук назвал Зеленского фриком и обвинил в развале Украины.

Ранее в США заявили, что Россия может взять под контроль Одессу.

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