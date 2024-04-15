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США призвали ООН осудить атаку Ирана на Израиль

Вуд сообщил, что США намерены изучить дополнительные меры против Ирана в ООН

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John Minchillo/AP

США намерены изучить дополнительные меры для привлечения Ирана к ответственности в Организации Объединенных Наций (ООН) за атаку на Израиль. Об этом заявил, заместитель постпреда Соединенных Штатов при ООН Роберт Вуд, слова которого передает ТАСС.

Он также отметил, что Совбез ООН должен безоговорочно осудить действия Ирана и призвать Тегеран прекратить атаки.

Сообщалось, что в Израиле прошло многочасовое заседание узкого кабинета военных действий по поводу ответа на ракетную атаку Ирана, но встреча закончилась без принятия решения.

14 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта, пришло время для деэскалации и максимальной сдержанности.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что страны G7 готовят ответ на действия Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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